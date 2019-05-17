На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уже приглашены нескольких международных лидеров, которые поздравляли его с победой на выборах. На мероприятие точно прибудут представители Канады и США.

Торжественная церемония пройдет 20 мая и начнется в 10:00.

Ранее советник избранного президента Владимира Зеленского и одновременно бывший министр финансов страны Александр Данилюк отмечал, что неформальные приглашения на инаугурацию они уже сделали.

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"Очень многие лидеры поздравляли президента Владимира Зеленского с успехом на выборах, и определенные приглашения уже сделаны. Дальше уже стоит организационный вопрос", - отметил он.

Кто поздравлял Зеленского с победой на выборах президента:

президент США Дональд Трамп;

канцлер Германии Ангела Меркель;

канцлер Австрии Себастьян Курц;

председатель Европейского Совета Дональд Туск;

президент Польши Анджей Дуда;

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;

президент Франции Эммануэль Макрон;

премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

президент Беларуси Александр Лукашенко;

президент Молдовы Игорь Додон;

президент Литвы Даля Грибаускайте;

премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху;

премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие.

Вероятно, именно кого-то из этих лидеров и пригласил Зеленский на свою инаугурацию в Украине.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что на инаугурацию Зеленского точно прибудет американская делегация.

Уже известно, что с американской стороны на инаугурации может присутствовать вице-президент США Майк Пенс. Его приезд в Украину, в частности, анонсировал глава МИД Украины Павел Климкин. По словам министра, Пенс посетит инаугурацию Зеленского, если ему это позволит сделать график.

Раньше сообщалось о том, что Североатлантический альянс (НАТО) будет представлен на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на уровне помощника генсека. А также МИД Украины поручено решить вопросы, связанные с приглашением иностранных делегаций на инаугурацию.