Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приглашен [ Редактировать ]
На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уже приглашены нескольких международных лидеров, которые поздравляли его с победой на выборах. На мероприятие точно прибудут представители Канады и США.
Торжественная церемония пройдет 20 мая и начнется в 10:00.
Ранее советник избранного президента Владимира Зеленского и одновременно бывший министр финансов страны Александр Данилюк отмечал, что неформальные приглашения на инаугурацию они уже сделали.
"Очень многие лидеры поздравляли президента Владимира Зеленского с успехом на выборах, и определенные приглашения уже сделаны. Дальше уже стоит организационный вопрос", - отметил он.
Кто поздравлял Зеленского с победой на выборах президента:
- президент США Дональд Трамп;
- канцлер Германии Ангела Меркель;
- канцлер Австрии Себастьян Курц;
- председатель Европейского Совета Дональд Туск;
- президент Польши Анджей Дуда;
- генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
- президент Беларуси Александр Лукашенко;
- президент Молдовы Игорь Додон;
- президент Литвы Даля Грибаускайте;
- премьер-министр Великобритании Тереза Мэй;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху;
- премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;
- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие.
Вероятно, именно кого-то из этих лидеров и пригласил Зеленский на свою инаугурацию в Украине.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что на инаугурацию Зеленского точно прибудет американская делегация.
Уже известно, что с американской стороны на инаугурации может присутствовать вице-президент США Майк Пенс. Его приезд в Украину, в частности, анонсировал глава МИД Украины Павел Климкин. По словам министра, Пенс посетит инаугурацию Зеленского, если ему это позволит сделать график.
Раньше сообщалось о том, что Североатлантический альянс (НАТО) будет представлен на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на уровне помощника генсека. А также МИД Украины поручено решить вопросы, связанные с приглашением иностранных делегаций на инаугурацию.
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