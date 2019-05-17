17 мая Соломенский райсуд Киева арестовал на два месяца экс-командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова, которого подозревают в хищении 81 млн гривен на строительстве жилья для военных, сообщает "Корреспондент".

Срок действия меры пресечения - до 12 июля 2019 года.

В то же время, Аллеров может быть отпущен под залог в 4,8 млн грн. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры, которые просили определить размер залога в 11 млн грн.



В случае внесения залога, Аллеров обязан сдать паспорт для выезда за границу и выполнить ряд других обязанностей.

14 мая НАБУ задержало Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент".