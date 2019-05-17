Суд арестовал экс-главу Нацгвардии [ Редактировать ]
17 мая Соломенский райсуд Киева арестовал на два месяца экс-командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова, которого подозревают в хищении 81 млн гривен на строительстве жилья для военных, сообщает "Корреспондент".
Срок действия меры пресечения - до 12 июля 2019 года.
В то же время, Аллеров может быть отпущен под залог в 4,8 млн грн. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры, которые просили определить размер залога в 11 млн грн.
В случае внесения залога, Аллеров обязан сдать паспорт для выезда за границу и выполнить ряд других обязанностей.
14 мая НАБУ задержало Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент".
по теме
НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардии
Детективы расследуют хищения при строительстве жилья для военных
Жителі Чехії вимагають розслідувати шахрайства з субсидіями
Прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша звинувачують у шахрайстві під час розподілу субсидій ЄС - йдеться про понад півтора мільйона євро, які він міг привласнити через свої фірми
Экс-глава КСУ резко прокомментировал свою отставку
Судьи Конституционного суда совершили "тяжкое уголовное преступление"
У Черкасах жорстоко побили журналіста
Однією з версій нападу на журналіста Вадима Комарова правоохоронці розглядають професійну діяльність - останні роки він жорстко критикував деяких чиновників мерії
У Франції заарештували лідера терористичної організації ЕТА
32 роки тому члени ЕТА підірвали бомбу біля військової казарми - тоді загинули 11 людей, серед них і діти