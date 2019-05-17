Парламентської більшості у Верховній Раді відсьогодні не існує. У "Народному фронті" заявили про вихід із коаліції. Тепер, за законом, протягом тридцяти днів фракції мають утворити нову коаліцію. У хитросплетіннях політичних ігор та у перспективах, які окреслює нинішня ситуація в парламенті, розбиралася Лариса Зубенко.

Про ймовірний розпад коаліції у ЗМІ повідомляли ще напередодні. Сьогодні голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час виступу заявив про вихід своїх депутатів із більшості. Натомість закликав інші сили "державницької ідеології" утворити нову коаліцію. Крім того, в "Народному фронті" впевнені, наступна коаліція повинна скоротити кількість депутатів, зняти недоторканність із суддів і народних обранців та продовжити процес децентралізації.

"Фракція "Народного фронту" заявляє - коаліція, яка сформована у 2014 році і діяла до сьогоднішнього дня виконала своє завдання ми заявляємо про вихід із діючої коаліції, припинення її діяльності 17 травня 2019 року та про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним. Відповідно до конституції впродовж 30 днів буде формуватися нова коаліція", - говорить Максим Бурбак, народний депутат, "Народний фронт".

Після заяви "Народного фронту" голова Верховної Ради Андрій Парубій офіційно оголосив про розпад парламентської більшості.

"Сьогодні коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді восьмого скликання припинила свою діяльність", - говорить Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

Присутній у парламенті Володимир Гройсман заявив, що Верховна Рада і Кабмін працюватимуть до парламентських виборів. Прем'єр-міністр закликав нардепів з урядом і новообраним президентом "визначити той порядок денний, який нас сьогодні об'єднує". Зокрема, Гройсман запропонував народним обранцям прийняти рішення про скасування депутатської недоторканності.

"Я вважаю, що недоторканність в українському парламенті і для інших чиновників, вона їх роз'їдає зсередини. Вона дозволяє розширювати рамки і порушувати закон, за який все одно доведеться відповідати", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Напередодні стало відомо, що новообраний президент Володимир Зеленський ініціюватиме розпуск Верховної Ради. Однак, тепер у парламентаріїв є один місяць, щоб сформувати нову більшість. Навіть якщо оновлена коаліція не буде створена, Зеленський не зможе розпустити Раду достроково, оскільки це не можливо зробити менш ніж за півроку до виборів.