В пятницу, 17 мая, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

В пресс-службе СБУ не подтвердили, но и не опровергли информацию об отставке Демчина.

Раньше сообщалось о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. А также Ирина Луценко подала в отставку.

Также президент уволил уволил посла Украины в Финляндии и Исландии. Ранее Петр Порошенко уволил заместителя главы АП, также действующий президент отправил в отставку командующего Нацгвардии.