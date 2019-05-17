Заместитель главы СБУ подал в отставку [ Редактировать ]
В пятницу, 17 мая, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.
В пресс-службе СБУ не подтвердили, но и не опровергли информацию об отставке Демчина.
Раньше сообщалось о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. А также Ирина Луценко подала в отставку.
Также президент уволил уволил посла Украины в Финляндии и Исландии. Ранее Петр Порошенко уволил заместителя главы АП, также действующий президент отправил в отставку командующего Нацгвардии.
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