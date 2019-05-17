В пятницу, 17 мая, в отставку подал глава Администрации президента Игорь Райнин, сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источник в АП.

"Глава Администрации тоже написал заявление (об отставке)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, указ о его увольнении, как и других чиновников Администрации, которые подали в отставку, будет обнародован 19 мая.

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Райнин возглавляет АП с августа 2016 года.

Раньше сообщалось о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. А также Ирина Луценко подала в отставку.

Также президент уволил уволил посла Украины в Финляндии и Исландии. Ранее Петр Порошенко уволил заместителя главы АП, также действующий президент отправил в отставку командующего Нацгвардии.