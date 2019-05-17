Глава Администрации президента подал в отставку - СМИ [ Редактировать ]
В пятницу, 17 мая, в отставку подал глава Администрации президента Игорь Райнин, сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источник в АП.
"Глава Администрации тоже написал заявление (об отставке)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, указ о его увольнении, как и других чиновников Администрации, которые подали в отставку, будет обнародован 19 мая.
Райнин возглавляет АП с августа 2016 года.
Раньше сообщалось о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. А также Ирина Луценко подала в отставку.
Также президент уволил уволил посла Украины в Финляндии и Исландии. Ранее Петр Порошенко уволил заместителя главы АП, также действующий президент отправил в отставку командующего Нацгвардии.
по теме
Турчинов намерен подать в отставку - СМИ
В пятницу, 17 мая, стало известно о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, подаст в отставку
"Вечеринки не будет": у Зеленского рассказали об инаугурации
Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского запланирована на 20 мая
Зеленский пообещал украинцам "зеркальные дороги" (видео)
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы украинские дороги стали нормальными за пять лет его каденции.
Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приедет
На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уже приглашены нескольких международных лидеров
Порошенко уволил советника президента
В пятницу, 17 мая, президент Петр Порошенко уволил своего советника