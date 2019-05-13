Бывший командующий Операцией Объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий Донбасса военным понадобится меньше суток.

"Непосредственно на военную операцию по освобождению территории пойдет очень мало времени - меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрые действия, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться", − отметил экс-командующий.

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По его словам, "на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры". При этом Наев подчеркнул, что перед украинскими военными сейчас не стоит задача силовым путем освободить всю территорию Донбасса, так как государство определило, что основной путь получения победы - политико-дипломатический.

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Он также сообщил, что у сепаратистов есть планы о наступательных действиях на востоке Украины, однако военные знают угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти.

"Мы предусматриваем ответные действия - на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать", - резюмировал бывший командующий.

Ранее на Донбассе враг ударил по украинским позициям на всех направлениях. Однако позже ВСУ отвоевали часть земли.