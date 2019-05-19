Во Львове экстренно приземлился пассажирский самолет [ Редактировать ]
18 мая во львовском аэропорту экстренную посадку совершил самолет из Турции. Аварийную посадку совершил рейс BKV2170 Анталия-Львов, Boeing 737-400 UR-CQX.
В самолете сработала система подачи кислорода в салон.
"В 14:45 в аэропорту Львов совершил аварийное приземленные самолет из Анталии. Есть информация, что произошла разгерметизация салона", - рассказали источники.
Сведений о пострадавших пока еще нет. Обстоятельства происшествия уточняются.
Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.
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