У Житомирі внаслідок аварії на АЗС постраждали люди [ Редактировать ]
Двоє людей постраждали внаслідок пожежі на газовій АЗС у Житомирі. Загорілося о пів на чотирнадцяту.
За попередніми даними, вогонь охопив запірну арматуру ємності з газом, потім перекинувся на всю заправку. Пожежу гасили 10 одиниць техніки та 45 рятувальників. Що стало причиною займання, наразі невідомо. Внаслідок пожежі 3 автомобілі згоріли, одна автівка пошкоджена. Про стан потерпілих інформації немає.
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