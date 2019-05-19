Двоє людей постраждали внаслідок пожежі на газовій АЗС у Житомирі. Загорілося о пів на чотирнадцяту.

За попередніми даними, вогонь охопив запірну арматуру ємності з газом, потім перекинувся на всю заправку. Пожежу гасили 10 одиниць техніки та 45 рятувальників. Що стало причиною займання, наразі невідомо. Внаслідок пожежі 3 автомобілі згоріли, одна автівка пошкоджена. Про стан потерпілих інформації немає.