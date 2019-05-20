Самолет главы МИД Германии сломался в третий раз [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 мая, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас опоздал на визит в Болгарию из-за того, что в самолете, который его перевозит, нашли поломку. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Похожая ситуация случилась с Маасом уже в третий раз за последние три месяца.
"Глава МИД ФРГ Хайко Маас в воскресенье, 19 мая, не смог вовремя вылететь в Болгарию из-за поломки вспомогательной турбины самолета. Поломку устранили, однако в результате Маас прибыл из Берлина в Софию с визитом на час позднее запланированного", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что возле аэропорта Дубая разбился самолет, а также о том, как пьяный пассажир самолета сломал ногу бортпроводнику.
по теме
Трагедия в "Шереметьево": эксперты назвали виновных
Мощный грозовой разряд поразил самолет спустя 15 минут после его вылета из "Шереметьево
Во Львове экстренно приземлился пассажирский самолет
Обстоятельства происшествия уточняются
В аэропорту Праги столкнулись два самолета
При выруливании два самолета столкнулись кончиками крыльев
"Больше не чувствую страсти": Дальмайер сделала шокирующее заявление
Немецкая спортсменка ошарашила болельщиков биатлона
У Німеччині представили летюче таксі без водія
У НІмеччині представили летюче таксі без водія. Його 5-місний прототип успішно пройшов перші випробування - самостійно злетів, повисів у повітрі та приземлився