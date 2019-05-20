В воскресенье, 19 мая, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас опоздал на визит в Болгарию из-за того, что в самолете, который его перевозит, нашли поломку. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Похожая ситуация случилась с Маасом уже в третий раз за последние три месяца.

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"Глава МИД ФРГ Хайко Маас в воскресенье, 19 мая, не смог вовремя вылететь в Болгарию из-за поломки вспомогательной турбины самолета. Поломку устранили, однако в результате Маас прибыл из Берлина в Софию с визитом на час позднее запланированного", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что возле аэропорта Дубая разбился самолет, а также о том, как пьяный пассажир самолета сломал ногу бортпроводнику.