Возле аэропорта Дубая разбился самолет [ Редактировать ]
Возле аэропорта Дубая разбился небольшой самолет, в результате чего погибли три британца и один южноафриканец. Об этом сообщает Reuters.
В заявлении говорится, что четырехместный самолет DA42, зарегистрированный в Великобритании, выполнял задачу по калибровке наземных навигационных систем в аэропорту.
Расследование продолжается. Воздушное движение в аэропорту нормализовалось.
Напомним, вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.
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