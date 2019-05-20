В Єгипті консулові України не дозволили відвідати українських моряків вантажного танкера Sea Shark. Причини такого рішення не пояснили.

З'ясувати ситуацію дипломати збираються під час сьогоднішньої зустрічі в МЗС країни. Нагадаю, напередодні єгипетські військові затримали судно з мільйоном барелів нафти.

На його борту перебувають 17 моряків-українців. Армійці заборонили екіпажу вільно пересуватись, доки танкер не розвантажать. У разі невиконання наказу - погрожують застосувати силу.