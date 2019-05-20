Консулу України не дозволили відвідати українських моряків у Єгипті [ Редактировать ]
В Єгипті консулові України не дозволили відвідати українських моряків вантажного танкера Sea Shark. Причини такого рішення не пояснили.
З'ясувати ситуацію дипломати збираються під час сьогоднішньої зустрічі в МЗС країни. Нагадаю, напередодні єгипетські військові затримали судно з мільйоном барелів нафти.
На його борту перебувають 17 моряків-українців. Армійці заборонили екіпажу вільно пересуватись, доки танкер не розвантажать. У разі невиконання наказу - погрожують застосувати силу.
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