В Покровском районе Кривого Рога на затопленном карьере на микрорайоне Заречный погиб подросток, сообщает пресс-служба ГСЧС.

13-летний парень и девушка гуляли возле затопленного карьера. Они сорвались со скал и упали в карьер.

Парень ударился головой о камень и скатился в воду без сознания. Подросток утонул. Тело криворожанина водолазы достали с 5-метровой глубины на расстоянии 3 метров от берега.

Девушку госпитализировали в 8-горбольницу с предварительным диагнозом - перелом костей левого локтя и многочисленными ушибами.

Раньше сообщалось о том, что в Германии произошло крупное ДТП, 60 человек пострадали.