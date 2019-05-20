Под Кривым Рогом школьник сорвался с обрыва и погиб [ Редактировать ]
В Покровском районе Кривого Рога на затопленном карьере на микрорайоне Заречный погиб подросток, сообщает пресс-служба ГСЧС.
13-летний парень и девушка гуляли возле затопленного карьера. Они сорвались со скал и упали в карьер.
Парень ударился головой о камень и скатился в воду без сознания. Подросток утонул. Тело криворожанина водолазы достали с 5-метровой глубины на расстоянии 3 метров от берега.
Девушку госпитализировали в 8-горбольницу с предварительным диагнозом - перелом костей левого локтя и многочисленными ушибами.
Раньше сообщалось о том, что в Германии произошло крупное ДТП, 60 человек пострадали.
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