Чужих детей не бывает: семья из Луцка воспитывает слепых ежиков (фото) [ Редактировать ]
Чужих детей не бывает, даже если эти дети - слепые новорожденные ежики. Семья из Луцка выхаживает четырех ежиков, которые совсем недавно родились, сообщает 12 канал.
Они нашли детенышей на собственном дворе в частном секторе города. Об этом рассказала Полина Березюк. Ее папа нашел малышей, когда косил траву.
"Взрослых ежей рядом не было. Мы сначала подумали, что они испугались и вернутся позже, но за целый день не произошло. Тогда мы решили спасать малышей", - рассказывает Березюк.
Ухаживать за малышами не так уж и легко. Их надо кормить каждые 2:00 из шприца молоком, держать в тепле и массировать животики для лучшего пищеварения.
Ежикам обустроили домик в коробке и положили туда бутылку теплой воды, засунули в носок, чтобы детеныши НЕ обожглись.
"Сначала мы хотели отдать животных в зоопарк, но решили оставить их пока в cебе. Делаем все, как советуют ветеринары", - объясняет Полина Березнюк.
Раньше сообщалось о том, что зайцы устроили боксерский поединок посреди дороги. А также медведь "дал взятку" собаке.
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