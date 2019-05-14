В канадской провинции Онтарио медведь оставлял псу оленьи кости, чтобы спокойно рыться в мусорной урне, передает realist.online.

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По словам владельца собаки Джесси Джордан, он три дня подряд замечал свою собаку по кличке Бриклберри на крыльце с оленьими костями. Канадец уточнял, что не покупал их, и предположил, что кости принес черный медведь. Таким образом хищник "подкупил" Бриклберри, чтобы спокойно рыться в мусорной урне.

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