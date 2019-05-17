Без заряду та електродвигунів подолав 250 кілометрів звичайний кіт. Історія сталася на заході України. Кіт на ім'я Мурчик повернувся з Луцька у рідне село Лаврів, на Львівщині. 250 кілометрівтварина подолала за півтора місяця. Про незвичну мандрівку - розповість Христина Гашенко.

Кіт Мурчик ось у цьому Лаврівському монастирі живе 7 років. Хоч на господарстві він не єдиний із чотирилапих, утім завдяки своєму характеру - найулюбленіший серед монахів.

Кіт лагідний та товариський, розповідають місцеві ченці. Саме тому у Луцьк його вирішив забрати один із братів Лаврівського монастиря. Туди монаха перевели служити. Однак через 3 дні кіт залишив господаря.

"Я знав що він зник, але подумав, що десь подівся. Я шукав його тут кругом, думав, що він просто пішов до інших людей", - говорить Теодор Лев, єромонах Василіянського чину.

Додому Мурчик повернувся через півтора місяці. Худого та знесиленого кота на сходах зустрів чернець Орест.

"в нього одне око було червоне, тобто було запалення, кон'юктивіт. Захотів його накормити, дав йому рибку. Так він її схопив і втік із нею, боявся, щоб хтось інший у нього не відібрав", - говорить Орест, чернець Василіянського чину Лаврівського княжого монастиря.

Жителів Лаврова подорож Мурчика вразила.

"Відете, скільки кілометрів і знав куда йти. Відите як воно, то такий кіт мудрий, та яке то чудо могло бути. Кіт так ся верта", - говорить Ганна Горяк, жителька села Лаврів.

Котячі мандрівки рідкість, - кажуть ветеринари. Пояснити, як саме чотирилапі долають сотні кілометрів небезпечної дороги додому, - науковці не можуть. Припускають: зорієнтуватися у невідомому просторі котам допомагає магнітне поле землі.

"Это псевдонаучный факт. Немножко иронии, потому что не доказано, как они могут ориентироваться", - говорить Ярослав Сергієнко, ветеринар.

Ченці після таких мандрів перевозити Мурчика деінде більше не будуть. Він залишиться господарювати у Лаврівському монастирі.