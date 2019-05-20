Необычный боксерский поединок снял один из автомобилистов. На трассе дрались зайцы. Двигались животные как настоящие боксеры на ринге. Они прыгали на задних лапах и наносили друг другу удары передними.

Читайте также Конфуз дня: в школу вместе с учениками набрали баранов и овец

Противники настолько увлеклись сражением, что даже не обращали внимание на яркий свет фар. Затем, поняв, что они не одни - зайцы убежали с дороги. И возможно, продолжили выяснять отношения в лесу. Пользователи оставляют к видео шуточные комментарии. Один из них написал: "Ужас, это звери какие-то!".

Ранее сообщалось, что люди скопировали смешные реакции питомцев, а также что медведь "дал взятку" собаке.