Зайцы устроили боксерский поединок посреди дороги (видео) [ Редактировать ]
Необычный боксерский поединок снял один из автомобилистов. На трассе дрались зайцы. Двигались животные как настоящие боксеры на ринге. Они прыгали на задних лапах и наносили друг другу удары передними.
Противники настолько увлеклись сражением, что даже не обращали внимание на яркий свет фар. Затем, поняв, что они не одни - зайцы убежали с дороги. И возможно, продолжили выяснять отношения в лесу. Пользователи оставляют к видео шуточные комментарии. Один из них написал: "Ужас, это звери какие-то!".
Ранее сообщалось, что люди скопировали смешные реакции питомцев, а также что медведь "дал взятку" собаке.
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