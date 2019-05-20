Президент Украины распустил парламент - именно на этом моменте акцентировало внимание большинство сообщений польских медиа, посвященных инаугурации Владимира Зеленского. Похоже, радикальные решения нового главы украинского государства, заставили поляков в очередной раз занервничать. Тем более, что четкого представления о внешней политике нового президента пока ни у кого нет.

Возможно, что-то новое удастся узнать главе польского МИДа Яцеку Чапутовичу - его встреча с Зеленским была запланирована после окончания церемонии, но подробностей пока нет. А вот то, что польский Президент решил не ехать в Киев, некоторые польские эксперты считают ошибкой. Гости Superstacja.tv сегодня вспоминали о том, что Польша первой признала независимость Украины и, как соседнее государство, не должно терять позиции.

"Sputnik Polska" сообщил, что Зеленский-комик вместе с 95 кварталом только в 2018 году выступал в Польше трижды - в Варшаве, Вроцлаве и Кракове. Но у Зеленского-политика, обращает внимание СМИ, пока нет большого опыта в общении с западными соседями. Не забыли в Спутнике и шутки Квартала о Польше, а также высказывания Зеленского-кандидата: "Я хочу жить в стране, где не будет рекламы "Работа в Польше". А в Польше будет реклама "Работа в Украине".

Что же касается спорных моментов общей истории, президент Ассоциации Европейского совета по демократии и правам человека Януш Недевецкий в итнервью "Sputnik Polska" высказал мнение, что "Зеленский пытается балансировать между востоком и западом Украины, одновременно задабривая и электорат с пробандеровскими настроениями, и тех кто чтит Красную Армию". Однако, принимая во внимание, что в Польше все политические силы являются либо антибандеровскими, либо атикоммунистическими, такие шаги, скорее всего, вызовут серьезные возражения.

Тем не менее, в вопросах "исторической войны", он может существенно смягчить позицию Украины, считает эксперт.

Как бы то ни было, делать долгосрочные прогнозы относительно развития ситуации в сфере безопасности и внешней политики Украины до окончания парламентских выборов и перераспределения влияния между группами, очень сложно.

"Зеленский сохраняет относительно хорошие стартовые позиции, и заявления его советников, определяющих рамки внешней политики и политики безопасности, высоко оценены экспертными кругами, - пишет в defence24.p Павел Кост. - В перспективе максимум ближайшего года правления нового президента следует ожидать продолжения курса Порошенко во внешней политике и безопасности, но после устранения патологий, характерных для последних пяти лет. Даже возможные провалы Зеленского, вызванные отсутствием опыта в сфере дипломатии и безопасности, не должны бросить тень на общий курс Киева. Тем не менее, существует много признаков того, что в долгосрочной перспективе политическая турбулентность и ряд препятствий… не позволят эффективно реализовать обещания. Главным вызовом для устойчивости киевского вектора будет предотвращение угрозы эволюции от политической турбулентности до хаоса, который может парализовать эффективное функционирование государственного аппарата, чем немедленно воспользуется РФ".

Подготовлено Agencja informacyjna Aquila для Podrobnosti.ua