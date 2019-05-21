Клюквенный сок не позволяет бактериям, вызывающим кариес, "закрепиться" на поверхности зубов. К такому выводу в ходе исследований пришли специалисты из Университета Рочестера, сообщает proman.com.ua.

По мнению экспертов, витамины и минералы, содержащиеся в ягоде, способны "обволакивать" зубы, не давая возможности болезнетворным бактериям остаться в организме.

Читайте также Кому нельзя есть устрицы

Интересно, что ранее ученые доказали и другие целебные свойства этой ягода. Так, в 2005 году Университет Висконсина выявил связь между потреблением клюквы и улучшением работы сердца.

Ранее сообщалось, кому нельзя употреблять оливковое масло, а также почему во сне немеют руки.