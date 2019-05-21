Как избавиться от зубной боли [ Редактировать ]
Клюквенный сок не позволяет бактериям, вызывающим кариес, "закрепиться" на поверхности зубов. К такому выводу в ходе исследований пришли специалисты из Университета Рочестера, сообщает proman.com.ua.
По мнению экспертов, витамины и минералы, содержащиеся в ягоде, способны "обволакивать" зубы, не давая возможности болезнетворным бактериям остаться в организме.
Интересно, что ранее ученые доказали и другие целебные свойства этой ягода. Так, в 2005 году Университет Висконсина выявил связь между потреблением клюквы и улучшением работы сердца.
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