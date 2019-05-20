Почему во сне немеют руки: 5 главных причин [ Редактировать ]
Многие сталкиваются с такой проблемой, как онемение рук во сне. Причинами могут быть как безобидные факторы вроде неподходящих постельных принадлежностей, так и опасные болезни, передают "Новости Ю".
Плохой матрас или подушка. Неудобная подушка или плохой матрас не позволяют телу расслабиться во время сна. Результатом такого дискомфорта могут быть неприятные ощущения в его разных частях.
Пижама. Одежда может стеснять и сдавливать, а человек во сне не контролирует положения своего тела. Если из-за сдавливания одеждой нарушается кровообращение, может возникать чувство онемения.
Сильная усталость. Она тоже может быть причиной онемения рук. По словам врачей, данная проблема наблюдается у многих беременных женщин. Отдых и правильная поза для сна обычно помогают решить проблему.
Нарушения в шейном отделе позвоночника. Если в позвонках шейного отдела имеются разрушения, вызванные перегрузками, сутулостью, воспалениями, это может раздражать нервные корешки спинного мозга, нарушать в них кровообращение и в итоге вызывать онемение конечностей.
Кроме того, онемение рук во сне, согласно данным ученых, могут вызывать сахарный диабет, раковые опухоли, а также инсульт. Но при этих отклонениях онемение рук беспокоит не только во сне, эта проблема сохраняется и днем. В таком случае нужно незамедлительно обращаться к врачу.
Ранее сообщалось, как улучшить кровообращение в ногах и предотвратить развитие варикоза.
по теме
Медики раскрыли неожиданное свойство сыра
Мнение о том, что сыр увеличивает уровень холестерина в крови, ошибочно, отметили ученые
Чем заменить вредные продукты
Существует очень большое количество продуктов, которые вкусные, но очень вредные
Рак мозга: названы главные симптомы
Ученые проанализировали данные более тысячи пациентов с опухолью мозга и выделили основные симптомы, на которые жаловались больные в начале болезни
Немеют пальцы: названы главные причины
Неприятные ощущения в пальцах рук, такие как покалывание и онемение знакомо многим
Как предотвратить раннюю смерть: назван простой способ
Американские ученые пришли к выводу, что диета не только способствует нормализации кровяного давления