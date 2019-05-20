Многие сталкиваются с такой проблемой, как онемение рук во сне. Причинами могут быть как безобидные факторы вроде неподходящих постельных принадлежностей, так и опасные болезни, передают "Новости Ю".

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Плохой матрас или подушка. Неудобная подушка или плохой матрас не позволяют телу расслабиться во время сна. Результатом такого дискомфорта могут быть неприятные ощущения в его разных частях.

Пижама. Одежда может стеснять и сдавливать, а человек во сне не контролирует положения своего тела. Если из-за сдавливания одеждой нарушается кровообращение, может возникать чувство онемения.

Сильная усталость. Она тоже может быть причиной онемения рук. По словам врачей, данная проблема наблюдается у многих беременных женщин. Отдых и правильная поза для сна обычно помогают решить проблему.

Нарушения в шейном отделе позвоночника. Если в позвонках шейного отдела имеются разрушения, вызванные перегрузками, сутулостью, воспалениями, это может раздражать нервные корешки спинного мозга, нарушать в них кровообращение и в итоге вызывать онемение конечностей.

Кроме того, онемение рук во сне, согласно данным ученых, могут вызывать сахарный диабет, раковые опухоли, а также инсульт. Но при этих отклонениях онемение рук беспокоит не только во сне, эта проблема сохраняется и днем. В таком случае нужно незамедлительно обращаться к врачу.

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