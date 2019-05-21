Молодые родители из немецкого города Гамбург умудрились забыть своего новорожденного ребенка в такси. Они направлялись из роддома домой, передают "Факты".

Мать и отец вышли из машины сами, вытащили своего старшего годовалого сына, расплатились и попрощались с водителем. И лишь после того, как машина уехала, супруги осознали, что чего-то не хватает. Отец бросился вдогонку за автомобилем, но было поздно.

Отмечается, что таксист не сразу обнаружил спокойно спавшего на заднем сидении ребенка. Он оставил такси в подземном гараже и отправился пообедать. Лишь позже, когда он принял очередной заказ, шокированный шофер наконец заметил забытого малолетнего пассажира, который к тому времени проснулся.

Таксист связался с полицией. Родители получили своего малыша обратно после того, как его подвергли медосмотру в больнице.

Ранее сообщалось, что в ресторане клиенту "подарили" бутылку вина почти за $6 тысяч.