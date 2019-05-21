Глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко заявляет, что готов возглавить Министерство иностранных дел Украины, об этом Пристайко сказал журналистам "Униана".

"Если мне предложат возглавить Министерство иностранных дел, я готов", - подчеркнул Пристайко.

Также его спросили, какова была его роль вчера на всех международных встречах, которые состоялись с участием президента Украины Владимира Зеленского. Пристайко ответил, что прибыл в Украину для помощи в проведении инаугурационных мероприятий.

"Вчера были десятки встреч, во всех я, действительно, принимал участие. Я помогаю от имени Министерства иностранных дел переходной команде, чтобы наши все встречи были эффективными", - заявил Пристайко.

При этом он четко не сказал, предлагали ли ему возглавить МИД.

Раньше сообщалось о том, кто может стать главой МИД и советником Зеленского. А также вчера, 20 мая, состоялась инаугурация президента Зеленского.