У Владимира Зеленского определяются с первыми назначениями по президентской квоте, сообщает "Страна" со ссылкой на свои источники.

МИД может возглавить бывший заместитель министра иностранных дел Украины Павла Климкина Вадим Пристайко.

Руководить Администрацией президента будет лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов.

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На должность шефа СБУ пока рассматривают две кандидатуры.

Первая - депутат от "Батькивщины" Владислав Бухарев и вторая - Олег Козловский, шеф Департамента оперативной поддержки МВД. То есть - человек Авакова.

При этом Александр Турчинов хочет остаться секретарем СНБО (на эту должность также назначает президент).

Правда, источники в команде будущего президента говорят, что это еще не окончательные варанты по назначениям, обсуждаются разные кандидатуры и к моменту инаугурации ситуация может еще поменяться.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский пообещал украинцам "зеркальные дороги". А также у Зеленского назвали фейком проект указа о роспуске Рады.