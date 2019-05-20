В понедельник, 20 мая, в 10:00 на торжественном заседание Верховной Рады VIII созыва, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность.

Верховная Рада на заседании 16 мая приняла дату инаугурации новоизбранного президента. Соответствующий проект постановления №10272 был принят на пленарном заседании 315 голосами депутатов.

Официальная церемония проходила в здании Верховной Рады.

Перед этим председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что во время очередных президентских выборах победил и является избранным Владимир Зеленский.

Председатель Конституционного суда Наталья Шаптала сообщила, что Зеленский исполнил все требования, чтобы принести присягу президента Украины.

Новоизбранный президент, положив руку на Конституцию Украины и на Пересопницкое Евангелие, провозгласил присягу украинскому народу.

Присяга президента:

"Я, Зеленский Владимир Александрович, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе родины и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

После этого председатель КС Наталья Шаптала объявила: новоизбранный президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил на пост президента Украины.

После того, как Зеленский зачитал текст присяги, в парламент внесли президентский штандарт. Затем новый глава государства поставил подпись под официальным документом.

После принятия присяги Владимир Зеленский покинул здание Рады и направился в Мариинский дворец.

Около Мариинского дворца его присягнули на верность глава Минобороны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков, глава Генштаба Виктор Муженко, командующий Сухопутных войск Попко, командующий воздушных сил Дроздов, командующий военно-морских сил, десантно-штурмовых войск Забродский, сил специальных операций Лунев, глава СБУ Василий Грицак, глава пограничныой службы Цигикал, глава Нацполиции Князев, глава ГСЧС Чечоткин, командующий Нацгвардии Балан.