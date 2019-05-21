Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам, что его фракция готова предложить украинскому обществу путь выхода из войны, нищеты и унижения.

Он подчеркнул, что добиться мира в Донбассе, обеспечить развитие экономики и повышение соцстандартов смогут только профессиональные и ответственные парламент и правительство. Однако на сегодняшний день мы не увидели от нового президента ни одного предложения по поводу кадровых назначений, не увидели его команды. "Очень важно понять, кто будет реализовывать провозглашенные Владимиром Зеленским приоритеты. Мы уверены, что ни кадры "со скамейки запасных" прошлого режима, ни приглашенные гости из-за рубежа с нынешними вызовами не справятся", — сказал Юрий Бойко.

"Нужно прекратить эксперименты над экономикой Украины и издевательство над гражданами, которые прошлый режим называл "реформами". Есть опасность, что новые команды псевдолиберальных реформаторов продолжат курс на уничтожение медицины, образования, науки, вновь возьмутся за пенсии граждан. Начнут экспериментировать с налогами и декларациями, выворачивая карманы украинских трудящихся", — отметил оппозиционный политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" готова взять на себя ответственность за преодоление вызовов, стоящих перед страной.

"К сожалению, мы не услышали от новой власти приоритетов и путей экономического развития и социальной политики. Ситуация, в которой находится украинская экономика, проблемы внешних долгов, кризис в ЖКХ, энергетическом секторе требует ответственного профессионального подхода. Мы готовы к тому, чтобы предложить украинскому обществу путь выхода из войны, нищеты и унижения. У нас есть четкий план возрождения украинской экономики и стимулирующий пакет мер для промышленности. Готов пакет законопроектов, направленных на улучшение условий жизни украинских граждан. Это касается снижения тарифов, повышения зарплат и пенсий, возвращения льгот и т.д.", — сказал он.

Ключевое, по его словам, — добиться прекращения войны на востоке. Именно поэтому нужен «парламент мира», чтобы не допустить националистического реванша. "Нужно твердое большинство политических сил, которые настроены на мир и политическое урегулирование конфликта. Страна больше не должна оказываться в заложниках у национал-популистов", — акцентировал народный депутат.

"Очень жаль, что мы не услышали твердой позиции новой власти в отношении дискриминационного нового закона о языке, политики переписывания истории, унижения достоинства национальных общин и русскоязычных украинских граждан. Ликвидация этой дискриминации — важнейшее условие объединение украинского общества и возврата доверия жителей Донбасса и всей Украины, о котором так много говорил Владимир Зеленский", — сказал Юрий Бойко.

"У нас есть четкая программа действий, мы знаем, что нужно сделать, чтобы Украина была сильной и процветающей, а её граждане жили в мире и достатке. Главное – у нас есть команда, способная все это реализовать. Мы идем на выборы, чтобы добиться мира, обеспечить украинцам достойную жизнь и уверенность в завтрашнем дне. И мы обязательно победим!" — резюмировал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".