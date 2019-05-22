Полторак высказался о назначении главы Генштаба ВСУ [ Редактировать ]
Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак является опытным офицером. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак после заседания правительства, передает "УНН".
"Генерал Хомчак - опытный офицер, он вчера был назначен, завтра утром будет представлен Генеральному штабу Вооруженных сил", - отметил Полторак.
По его словам, сам он пока будет выполнять свои обязанности как министр обороны.
"До принятия решения Верховной Радой я буду выполнять свои обязанности", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль, а сама заместитель главы МИД прокомментировала исчезновение указа.
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