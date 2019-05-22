Верховная Рада начала экстренное заседание [ Редактировать ]
В среду, 22 мая, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание. Заседание началось в 12:00.
На повестке дня два вопроса:
- о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины"
- о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".
Докладчиком по первому пункту повестки дня назначен председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.
Докладчиком второго - значится председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.
Ранее мы писали о том, что роспуск Верховной Рады обжалуют в суде. А Парубий обвинил Зеленского в грубом нарушении Конституции
по теме
Досрочные выборы Верховной Рады состоятся 21 или 28 июля
Ирина Геращенко сделала заявление по итогам консультаций в Администрации президента
Зеленский созывает Раду на экстренное заседание
Во вторник, 21 мая, юрист и консультант президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что доволен результатом общения новоизбранного президента с представителями парламентских фракций
Досрочные выборы Верховной Рады: Зеленский заявил об изменениях
Во вторник, 21 мая, во время консультаций о роспуске парламента президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов
Досрочные выборы: в Раде предлагают голосовать по открытым спискам
Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил о том, что есть возможность отменить мажоритарную систему голосования
Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады
Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о роспуске Верховной Рады