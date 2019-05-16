В Международном валютном фонде заявили, что не против снижения цен на газ для граждан Украины. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сказал, что когда понижаются мировые цены, тогда и падать должны и украинские, сообщают "Українські Новини".

Однако он отметил, что при повышении мировых цен необходимо повышать их и в Украине.

Кроме того, Люнгман напомнил, что МВФ продолжает настаивать на установлении рыночной цены на газ для населения.

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Как известно, по требованию МВФ в ноябре прошлого года Кабмин повысил стоимость газа для населения на 23,5%. С 1 ноября 2018 года предельная стоимость была установлена на уровне 8 548,92 гривен/тыс. куб.

При этом в апреле и мае цена на газ для украинцев оказалась ниже данного уровня. Это стало возможно благодаря снижению мировых цен на газ.

Раньше сообщалось о том, что Россия поставила ультиматум Украине по газу. А также в "Нафтогазе" озвучили предложение России по решению газового вопроса.