Реформа енергоринку є маркером здатності до трансформацій – експерт [ Редактировать ]
Своєчасна реалізація реформи ринку електроенергії продемонструє здатність України проводити успішні внутрішні економічні трансформації. Про це під час конференції Європейської бізнес-асоціації "Реформа ринку електричної енергії" заявив тимчасовий виконувач обов’язків директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.
"Запровадження реформ в таких базових галузях, в стратегічних, як електроенергетика, це один з ключових маркерів, чи взагалі Україна здатна змінювати внутрішні процеси як держава. Тому, незважаючи на всі ці складнощі, незважаючи на те, що наша позиція передбачає врегулювання питань і конкурентних, і питань комерційного обліку, і питань вільного доступу на ринок нових гравців, при правильних підходах ця реформа може піти на користь електроенергетичному сектору" - повідомив Ковальчук.
Т.в.о. директора "Укренерго" вважає, що реформа ринку електроенергії буде впроваджена в передбачений законодавством термін й акцентує увагу на серйозній ролі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
"Швидше за все, ринок буде запущений з 1 липня так. І вся повнота можливостей по врегулюванню наявних проблем буде знаходитися в руках регулятора - НКРЕКП. І саме від того, наскільки їх рішення, їх документи будуть якісними, будуть залежати наслідки цієї реформи" - вважає Ковальчук.
Нагадаємо, з 1 липня набуває чинності Закон "Про ринок електричної енергії", згідно з яким розпочнеться другий етап реформи енергосектору. На другому етапі реформи запрацює ринок двосторонніх договорів, споживачі зможуть обирати постачальника, який запропонує кращу ціну і якість послуг.
Закон України "Про ринок електричної енергії" спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного співтовариства у сфері енергетики, а саме директиви Третього енергопакета. Реалізація передбачених Законом України "Про ринок електричної енергії" реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі.
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