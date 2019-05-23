Закарпаття залило дощами [ Редактировать ]
Захід України заливає. За прогнозами, дощитиме найближчим часом у більшості областей. Особливо на Львівщині та Івано-Франківщині. Негода вирує й на Закарпатті. Коли чекати покращення погоди? Дізнавалася Мар'яна Мартин.
На Закарпатті за добу випала двотижнева норма опадів. Подекуди вода в річках піднялася на півтора метра.
"Підтоплено в хустському районі залишається між селом Стеблівка і Сокирниця. Пасовища біля 150 га, в селі Данилово тоже підтоплені біля 20 га. перебуваємо в стані посиленого режиму несення служби, - говорить Олег Молодчинко, заступник начальника пожежно-рятувальної частини Хустського району в ДСНС у Закарпатській області.
На Іршавщині в селі Вільхівка жителі від ранку намагаються врятувати врожай помідорів у теплицях. Мішками зі щебенем укріплюють дамбу.
"Це внутрішні води, дамба повністю зроблена перелива немає це просто напросто є водовипускач повітря який укріпляєм", - говорить Йосип, житель села Вільхівка.
На Виноградівщині у Великих Ком'ятах жителі поспіхом збирають капусту.
"Капусту треба вирізати вже, кіть вода вийде та буде всьо. Якщо не уріжимо її та вода понесе", - говорить Михайло, житель села Великі Ком'яти.
Поки одні рятують інші підраховують збитки. У селі Боржавське негода знищила плантації цибулі, помідорів та цвітної капусти.
"Бачите, йсе всьо у воді. Бачите тут уже всьо. Перша китиця вже дивіться погнила, з неї вже нічого", - говорить Ярослав Гербик, житель села Боржавське.
"У нас, само гірше, у нас метер вода. 15 тисяч помідорів, не видно ані одну. Цілий рік пропав за то шо дамби не роблять", - говорить Тетяна Цупик, жителька села Боржавське.
Півроку важкої праці і все пішло за водою, нарікають місцеві жителі. Прогнозують - цьогоріч Україна може залишитися без закарпатських овочів.
"До нас приїжджають так із других областей на помідори. Вже і люди дзвонять чи є помідори, але вода всьо забрала почти", - говорить Анна Гербик, жителька села Боржавське.
Загалом по області підтоплено близько 650 гектарів сільгоспугідь, пошкоджено три мостові переходи та зруйновано більш як півтисячі метрів берегоукріплень.
"Зараз в нас в Іршавському районі, у Лисичеві є зруйновано десь 20 м. погонних деревоукрімлень, в Ільниці. І в бронці, сподіваємося що цим закінчиться, якщо у верхів'ях продовжиться інтенсивні дощі, то на жаль Закарпаття не уникне паводка", - говорить Ярослав Галас, в.о. голови Закарпатської ОДА.
Синоптики радять закарпатцям запастися терпінням. Адже найближчими днями на покращення погодних умов чекати не варто.
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