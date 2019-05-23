Запуск нової моделі ринку електроенергії з 1 липня 2019 р, як це передбачено діючим законодавством, відкриє для нових постачальників електроенергії вікно можливостей, а його перенесення на більш пізній термін - може надати переваги компаніям, які здатні сформувати монопольне становище в сегменті поставки.

Таку думку в коментарі для ExPro висловив генеральний директор "Енергетичної компанії "Мета" Павло Симоненко.

"Зрозуміло, що наша думка може бути суб’єктивною, але разом з тим, я вважаю, що ринок запускати треба", - сказав він. За словами Симоненко, на сьогодні є проблеми, що пов’язані з недосконалістю програмного забезпечення, неповною готовністю нормативно-правових актів тощо.

Проте, керівник "ЕК "Мета" вважає, що для нових компаній, незалежних постачальників найкращий час для запуску ринку є саме зараз, адже перенесення ринку може дати переваги для компаній, які претендують зайняти монопольне становище в сегменті постачання електроенергії.

Керівник також наголосив, що в новій моделі ринку найбільші ризики ляжуть саме на плечі постачальників. Відкриття ринку з усіма поточними недоліками збільшує ці ризики. "Проте, не зважаючи на такі обставини, ми готові піти на це, щоб зайти в ринок раніше", - додав він.

Цю думку керівник "ЕК "Мета" висловив щодо ідей переносу ринку терміном на 1 рік. Перенесення дати запуску на 3 місяці він вважає більш політичною необхідністю, ніж наданням довшого терміну для виправлення існуючих недоліків.

"Перенесення ринку на 3 місяці лише заради прийняття нових кадрових рішень також вважаю недоцільним тому, що рішення прийняті за цей короткий період не вплинуть на загальний рівень готовності ринку", - сказав він.

Нагадаємо, 23 квітня представники Європейського Союзу (ЄС), Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та USAID в Україні заявили, що стурбовані гальмуванням запуску нового ринку електроенергії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) повідомила, що державні підприємства "НЕК "Укренерго" і "Енергоринок" вже розпочинали тестові покупки і продажі в рамках підготовки до реалізації закону "Про ринок електричної енергії".

13 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтвердив, що запуск ринку планується з 1 липня.