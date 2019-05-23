Держава у смартфоні. Президент Зеленський представив свою концепцію взаємодії громадян із чиновниками, - за допомогою гаджетів. Він узяв участь у міжнародному IT-форумі.

Про що говорив? - у матеріалі Даніїла Снісара.

Стартапи, новітні технології та бізнес у мережі. Щороку айтішники з усього світу зустрічаються у Києві. Діляться власним досвідом у реалізації успішних проектів. Цьогоріч в МВЦ тисячі людей. Організатори кажуть - на "Айфорумі" рекордна кількість учасників.

"Однозначно, это больше 13 тысяч человек. И вполне можем выйти на 15 тысяч по итогу. У нас 6 потоков. Разные темы, огромное количество докладчиков из разных стран", - зазначив Артур Аруджалієв, співорганізатор форуму.

Більше сотні спікерів. Ажіотаж на вході до зони "майбутнє" - у цій залі ледве вмістилися охочі послухати головного спікера - президента України. Сьогодні Володимир Зеленський говорив про інновації і про те, як чиновники мають застосувати новітні технології.

"Чиновники, политики и инновации - это абсолютно два разных мира. Это катастрофа. И вообще, ощущение, что мы живем на разных планетах. Люди с инновациями, и политики. И я вам скажу, что, как правило, чиновники используют 4 слова: инновация, диджитализация, - ну, кто может произнести, конечно, это слово. Вот! Гиперлуп и Илон Маск! И, как правило, после этих четырех слов они говорят: "надо что-то менять". И вы знаете, я вам как человек скажу, не как президент. Я один лично ничего не могу поменять. Мы можем это сделать вместе", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.

Як осучаснити українську економіку та життя людей - гарант пояснює на прикладах. Рецепт Зеленського: заміна галузей, що занепадають - альтернативними варіантами.

"Да, ребята. У нас много проблем. Это правда. Отсутствие энергосетей, как пример. Правительство реально может шагать в сторону возобновляемой энергетики. Отсутствие банковской инфраструктуры, реально, то, что у нас происходит - можно идти к цифровому банкингу. Отсутствие транспортной логистики - надо идти к дронам. Что нам мешает?", - заявив Володимир Зеленський, президент України.

На думку президента, у майбутньому керувати державою має кожен українець, за допомогою смартфона. Комунікація з чиновниками - через інтернет. Голосування - в онлайн режимі. Володимир Зеленський обіцяє розпочати глобальний проект "Ліфт".

"Пора это сделать. И внедрение четырех уровней: информация о государстве - первый уровень, коммуникация с государством - второй уровень, транзакции с государством - третий уровень, четвертый уровень - управление государством. Это правда, очень важный этап. По этому, я правда, мечтаю о нашей стране в смартфоне. И чтобы мы были первыми в мире", - підкреслив Володимир Зеленський, президент України.

Виступ гаранта тривав 20 хвилин. Вийшов із зали в оточенні охорони, під бурхливі оплески глядачів. Спілкуватися із журналістами президент не став.