Суд переніс розгляд справи про подорожчання проїзду у Харкові [ Редактировать ]
Харківський окружний апеляційний суд сьогодні не зміг винести рішення щодо законності подорожчання проїзду в Харкові. Засідання перенесли через відрядження судді.
Нагадаємо, нові розцінки мерія затвердила на початку лютого. Вартість поїздки в наземному транспорті зросла з 4 до 6 гривень, а в підземці - до 8.
Активісти оскаржили це рішення в суді, і той - на час розгляду справи - повернув старі тарифи. Але у Міськелектротрансі на це не зважають, так само, як і на протести людей.
"Чи стали вони надавати більш якісну послугу? Останнім часом зросла кількість аварій, пов'язаних зі сходженням трамваїв - і це також факт, і були випадки, коли є постраждалі особи. Чому так відбувається? Ми "тариф постійно підвищуємо", а ці дрифти трамвайні - вони стають все частіше і частіше", - обурений Ігор Черняк, активіст.
"Мы вкладываем очень большие деньги и в капитальные ремонты трамваев, и в рельсы. Это путь не одного, не двух и не пяти, к сожалению, лет, иначе мы туда весь бюджет должны были отправить", - заявив Євген Водовозов, заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста.
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