У столиці створюють алею українських діаспор [ Редактировать ]
Алею українських діаспор створюють у столиці українці з усього світу. Сьогодні в Русанівському парку висадили молоді дерева представники 12 країн. І таких саджанців тут буде понад сотня.
Як усе відбувалося - бачила Іванна Ілліна.
Віта живе у Туреччині вже понад 25 років. Каже, попри те, що нині її життя повністю пов'язане з цією країною, сумує за Батьківщиною. Тому й вирішила залишити тут частинку себе.
"Ми дуб садили. У Туреччині дуже багато дерев. Ми подивилися, яке дерево приживеться в Україні, тому що - якщо посадити те ж саме оливкове дерево - воно в Києві не зможе жити, тому що воно холод не переносить. Тож ми й вибрали дуб і він буде жити тут від української Туреччини", - зазначила Віта Михайлова, жителька Туреччини.
Садити дерево на алеї діаспор українка приїхала разом із чоловіком.
"Я дуже люблю цю країну. Бо між Україною і Туреччиною насправді багато спільного. Тому я вирішив підтримати свою дружину та посадити тут дерево разом. Хочу, щоб у цій країні щось нагадувало й про мене", - говорить Тарик Юксель, житель Туреччини.
Дуби, сосни, тополі, горіхи та бук. Для висадження кожна діаспора обирала своє дерево.
"Ми будемо саджати калину - це так вирішила діаспора. Тобто, ми збирали голоси і проголосували всі за калину. Найбільше голосів було саме за калину - це уособлює Україну. Ми сумуємо за Україною кожного дня", - зазначають Тетяна Риліна та Сергій Пітерц, жителі ОАЕ.
Участь в акції бере понад сотня держав. По дереву - від країни. Саджатимуть алею кількома етапами, адже зібрати всіх одразу, кажуть ініціатори - неможливо.
"Ми плануємо на кожен сезон, тобто 2 рази на рік можна висаджувати - це весна і осінь . Ми плануємо до 20 дерев кожного разу висаджувати. Таким чином, через 2-3-4 роки повністю сформується алея. Вони приїздитимуть сюди, бачитимуть свої дерева і таки є надія, що ми створимо в майбутньому культурний центр", - наголосив Олександр Білера, один з ініціаторів акції.
Біля кожного саджанця залишають пам'ятний напис. Так, за словами організаторів, ця алея символізуватиме зв'язок з українцями в усьому світу.
по теме
У Київ прибула й розпочала роботу місія МВФ
У Київ прибула й розпочала роботу місія МВФ. За два тижні вона має оцінити виконання Україною програми співпраці з Фондом
Инаугурация президента: что происходит в Киеве
В понедельник, 20 мая, в 10:00 в Киеве состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского
Українські вояки навчатимуться вести оборону Києва
У Києві розпочалися військові навчання з планування оборони міста. Триватимуть вони до п'ятниці. До тренувань залучили близько двохсот вояків
У Києві розпочалися військові навчання з планування оборони міста
Триватимуть вони до п'ятниці. До тренувань залучили близько двохсот вояків
В Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення
Сьогодні в Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення. 8 травня 45 року антигітлерівська коаліція ухвалила акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини