Командующего силами специальных операций Игоря Лунева не станут наказывать за то, что он не отдал честь во время представления новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 23 мая рассказал новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак, сообщает "Корреспондент".

По словам Хомчака, генерал Лунев просто переволновался, и злого умысла в его действиях не было.

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"Я в этом не вижу никакого двойного дна. Я хорошо знаю этого генерала. Никаких вызовов он не бросает. Он добросовестный, порядочный генерал, который исполняет обязанности. Возможно, переволновался", - отметил Хомчак.

Раньше сообщалось о том, что сторонники Зеленского подготовили петиции об отмене отставки президента. А также у Зеленского отреагировали на петицию об отставке.