"Меньше советского": Зеленский прокомментировал назначение Хомчака [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что с назначением нового начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака в армии "каждый день будет оставаться меньше советского" и будут внедряться западные стандарты.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии каждый день будет оставаться все меньше советского, но на деле будут внедряться западные стандарты", - отметил Зеленский.
По его словам, Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира.
Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти. Збройні сили України мають стати в один рівень з найкращими арміями світу.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2019
Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.
Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.
Также Зеленский назначил первого помощника президента.
Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.
Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
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