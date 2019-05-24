Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы [ Редактировать ]
С 1 июня КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения Операции Объединенных сил перейдут на летний режим работы, передает "УНН".
"С 1 июня 2019 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения Операции Объединенных сил осуществляться с 6:00 до 20:00", - говорится в сообщении.
В частности, на летний режим работы будут переведены:
- КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";
- КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";
- КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";
- КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";
- КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";
- КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".
Ранее сообщалось, что под Донецком бойцы уничтожили вражеский броневик.
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