С 1 июня КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения Операции Объединенных сил перейдут на летний режим работы, передает "УНН".

"С 1 июня 2019 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения Операции Объединенных сил осуществляться с 6:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";

КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";

КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";

КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

Ранее сообщалось, что под Донецком бойцы уничтожили вражеский броневик.