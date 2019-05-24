В пятницу, 24 мая, стартовал избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины и временного изменения места голосования. Об этом написала председатель ЦИК Татьяна Слипачук на своей странице в Facebook.

Каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно сменить место голосования.

Сделать это можно до 15 июля включительно.

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"Для избирателей, чья избирательная адрес находится на временно оккупированной территории достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", - говорится в сообщении.

Она добавила, что по пропорциональной системе во время голосования можно получить два бюллетеня - для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

"Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - заявила Слипачук.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Позже появилась информация о том, что решение обжалуют в суде.