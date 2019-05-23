Центральная избирательная комиссия не успеет подготовиться к внеочередным парламентским выборам по действующей системе закупок. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"По действующей - нет", - сказала она на брифинге в Киеве.

При этом она отметила, что процесс проведения международных тендеров, а потом еще и обжалование их результатов слишком длинный и провести его в 48 дней, которые останутся до выборов, невозможно.

Глава ЦИК также посетовала, что заявление замминистра экономического развития и торговли Максима Нефедова об избирательных закупках не отвечает действительности.

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"Несмотря на те примеры, которые приводил нам Максим Нефедов, сравнивая закупки для избирательного процесса и для цирков, которые путешествуют по Украине, - это не одно и то же", - сказала она.

Слипачук подчеркнула, что действующие нормы не позволяют осуществить все закупки, особенно в двухмесячный период кампании.

"Я ожидаю и от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины", - констатировала она.

По ее словам, за неполные два месяца, или 58 дней, которые остались до даты выборов, невозможно провести все тендерные процедуры, связанные с выборами.

Среди прочего Слипачук отметила, что есть несколько вопросов, которые касаются избирательного процесса, а именно устарелость некоторых норм и несоответствие норм закона О выборах народных депутатов, которые действуют сегодня.

Несмотря на проблемы, в ЦИК заявили, что избирательный процесс стартует с 24 мая. Как известно, выборы назначены на 21 июля.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Позже появилась информация о том, что решение обжалуют в суде.