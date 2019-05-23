В Днепре столкнулись BMW и Mercedes (видео) [ Редактировать ]
В среду, 22 мая, в Днепре на улице Маршала Малиновского произошло ДТП с участием BMW 5 серии и Mercedes Е-class. Обошлось без пострадавших, передает "Информатор".
Со слов водителя BMW, он ехал по улице Маршала Малиновского в сторону Самарского моста во второй полосе. Mercedes ехал также в попутном направлении, но в третьей полосе. Драйвер на BMW решил перестроиться в третий ряд и не убедился, что его параллельно на большой скорости опережает Mercedes.
От столкновения оба автомобиля получили существенные повреждения. В Mercedes ехали парень и девушка, у обоих на теле ссадины и ушибы, но от госпитализации они отказались.
Водитель BMW не отрицает свою вину. На месте происшествия работало несколько экипажей полиции и медики.
Ранее сообщалось, что под Полтавой водитель сбил 5-летнего ребенка, а также в Киеве мужчину сбила электричка.
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