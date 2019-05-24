Нумерология: что означает число 8 [ Редактировать ]
Значение цифры 8 с давних пор ассоциировалось с чудом, магией, поиском гармонии и бесконечностью. Такая цифра весьма часто считается олицетворением как мужского, так и женского начала, стабильности и порядка в мире.
Число 8 - значение
Многих людей интересует, что обозначает цифра 8 в нумерологии. Такое число уникально, имеет особенный сакральный смысл. Например, люди верят, что после семидневного поста и покаяния наступает обновление души.
Пифагорейцы верят, что данное число означает надежность. Также это священное число, которое может отождествляться с божественным правосудием. Некоторые люди проводят весьма занятную параллель, указывая на то, что восьмиугольник - это начало трансформации круга в квадрат и наоборот.
В христианстве существует 8 заповедей блаженства, а это число зачастую ассоциируется с возрождением и восстановлением. Например, знаете ли вы, что крестильня зачастую бывает восьмиугольной? Это говорит о том, что данное место символизирует возрождение.
Для египтян данное число ассоциировалось с Богом Тотом. Евреи верили, что ровно столько дней освящался храм и это число Господа. В исламской религии люди считают, что престол, который управляет всем миром, поддерживают ровно 8 ангелов.
Наверное всем известно, что данная симметричная цифра является перевернутым знаком бесконечности, может отождествляться с двумя мирами: материальным и духовным. Если говорить о духовном плане, цифра 8 в нумерологии указывает на то, что она может символизировать просвещенного человека.
Кроме того, нумерология поможет узнать, если у вас кармический долг, а также узнайте, что означает последняя цифра вашего года рождения.
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