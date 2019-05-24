Засновник та лідер партії "Опозиційна платформа- За життя" Юрій Бойко прокоментував останні події в Україні. У ефірі "подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом, політик пояснив, чому депутати Ради до сих пір не розглянули пропозиції нового президента, та що сам Юрій Бойко очікує від нового парламенту.

Як ви оцінюєте те, що сталося у Верховній Раді? Чому депутати навіть не почали розглядати пропозиції президента щодо виборів?

- На самом деле, требования перейти на пропорциональную систему с открытыми списками, показать людям, кого выбирают - это требование наших избирателей. И мы то, как раз проголосовали за пропорциональную систему, чтобы уйти от мажоритарки, которая стала символом политической коррупции. А то, что произошло обычное явление для Верховного Совета. Я думаю, что первый сигнал от Верховного Совета получил новый президент. Когда они договорились о чем-то, пообещали, и обманули, потому, что цепляются за власть. Единственная причина почему этого не произошло потому, что просто идет элементарная попытка задержаться у власти от сегодняшнего остатка состава правящего большинства.

ЦВК стверджує, що без змін до законодавства не встигне провести усі тендери. І це, мовляв, може зірвати передвиборчий процес. З іншого боку, указ президента про розпуск Ради оскаржують в суді. Чи може це все привести до того, що виборів таки не буде?

- Перевыборы произойдут 21 числа. Никто не решиться их отменить потому, что та политическая пощечина, которую получила весь этот режим - и президент ушедший, и правительство, которое дискредитировало себя, и парламент, который жил отдельной от страны жизнью. Вот эта пощечина - это сигнал идите все, уходите. Я не думаю, что кто-то решится пойти против воли народа. Во всяком случае, я приветствую перевыборы. Я считаю, что каждый день нахождение остатков правящего большинства в парламенте сегодня, и вообще парламента в таком виде - это проблема для страны. Это новые какие-то политические декларации и заявления, которые просто ухудшают жизнь людей. Поэтому, я считаю, что перевыборы будут, и мы в них будем участвовать, у нас очень хорошие шансы и мы будем бороться за первое место. Я считаю, что мы на правильном пути.

Ваш прогноз - чи зможе наступна Верховна Рада бути ефективнішою, ніж нинішня?

- Она обязана быть потому, что хуже, чем этот парламент уже не будет. Это был военный парламент, который был избран на пике конфликта. Он не понимал экономических проблем, с которыми столкнулась страна; постоянно вносил какие-то декларации, которые раскалывали страну. Я считаю, что парламентарии, которые сегодня идут на выборы, и мы в том числе, у нас своя четкая позиция. В первую очередь по миру, по прямым переговорам, которую разделяют избиратели и вся страна, которая хочет мира и возвращения к нормальной жизни; а это социальная защита, это решение экономических проблем, то есть все то, от чего парламент бежал "как черт от ладана" все это время. Поэтому, и 4% уровень доверия населения парламенту. Я считаю, что новый парламент будет лучше.

Чи зможе опозиція об'єднатися, щоб піти на ці вибори спільно?

- Мы готовы к объединению. Мы считаем, что когда произошел раскол в "Оппозиционном блоке" в ноябре прошлого года, это была не наша инициатива, а бизнес-крыла фракции. Но, тем не менее, мы готовы к объединению потому, что сегодня надо как никогда понимать, что избиратель требует просто от нас объединения, и решения ключевых вопросов, которые близки и нам. И ради этого мы отложим все амбиции, и будем объединяться.

Поки триватиме виборчий процес, чи зможе Верховна Рада приймати закони? Якщо так, то які документи треба ухвалити за цей час? Та що очікувати від наступного пленарного тижня?

- Позиция нашей политической силы - это рассмотреть законы, которые в первую очередь связаны с выполнением Минских соглашений, это снятие неприкосновенности с депутатов, президента и судей, это мораторий на поднятие тарифов, это законы связанные с возвращением льгот чернобыльцам, что не выполнило правительство, изменения в бюджет - то есть то, что хотят видеть люди. Это мы будем требовать. Но я абсолютно убежден, что оставшиеся два месяца будут по-сути посвящены откровенному лоббизму, протаскиванию лоббистских законов и коммерческих законов. Для ширмы будут какие-то законы социальные для беременных женщин, опеки и детей, но в целом будет лоббистская деятельность.