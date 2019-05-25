Биткоин: курс криптовалюты стремительно растет [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного снижения, снова вырос.
Теперь за монету предлагают $7 974,41.
Вслед за биткоином упала цена других криптовалют:
- Ethereum $248,575;
- Ripple $0,38025;
- Bitcoin Cash $406,70;
Ранее мы сообщали о повышении пенсии в Украине.
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