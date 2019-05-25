"Без пафоса и позерства": подписчики не перестают восхищаться Еленой Зеленской [ Редактировать ]
20 мая Владимир Зеленский официально занял пост президента Украины, а это значит, что Елена Зеленская официально - первая леди страны. В тот же день она завела себе аккаунт в Instagram, где опубликовала несколько ярких и интересных фото. А недавно первая леди порадовала снимком с известным украинским актером Станиславом Бокланом.
"Стас дал несколько советов по уходу за светлыми волосами", - подписала фото первая леди.
Стас Боклан дав декілька порад по догляду за «світлим» волоссям😊 #лігасміху #лигасмеха
Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)
Поклонники Зеленской комментировали: "Милое фото, теплое, без пафоса и позерства", "Лучшая первая леди", "Красавица", "Достойная половинка для мужа", "Самая талантливая и красивая, самая мудрая, самая выдержанная, самая элегантная и интеллигентная, самая искренняя и самая настоящая!", пишут пользователи сети.
по теме
У первой леди Украины появился профиль в Instagram
20 мая, состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского
Досрочные выборы: полиция открывает дела о подкупе
В полицию поступило три сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом
Россия должна немедленно выполнить решение морского трибунала - МИД Украины
Россия должна немедленно выполнить решение Трибунала по морскому праву в Гамбурге
Зеленский подписал указ о преодолении последствий наводнения на Закарпатье
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий наводнения