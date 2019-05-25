20 мая Владимир Зеленский официально занял пост президента Украины, а это значит, что Елена Зеленская официально - первая леди страны. В тот же день она завела себе аккаунт в Instagram, где опубликовала несколько ярких и интересных фото. А недавно первая леди порадовала снимком с известным украинским актером Станиславом Бокланом.

"Стас дал несколько советов по уходу за светлыми волосами", - подписала фото первая леди.

Поклонники Зеленской комментировали: "Милое фото, теплое, без пафоса и позерства", "Лучшая первая леди", "Красавица", "Достойная половинка для мужа", "Самая талантливая и красивая, самая мудрая, самая выдержанная, самая элегантная и интеллигентная, самая искренняя и самая настоящая!", пишут пользователи сети.

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