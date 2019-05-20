Елена Зеленская 20 мая официально стала первой леди Украины. О супруге Зеленского известно немного, она всегда предпочитала оставаться в тени мужа.

Podrobnosti.ua собрали факты о самой молодой первой леди Украины.

Елена Зеленская станет самой молодой первой леди Украины. В этом году ей исполнился 41 год. Соответственно, ее муж станет самым молодым президентом. На момент инаугурации Владимиру Зеленскому также 41 год.

Елена по образованию архитектор, однако по специальности не работала. Поскольку Владимир Зеленский с юности играл в КВН, она также увлеклась юмористическим жанром и стала писать сценарии для выступлений его команды.

Елена и Владимир учились в параллельных классах одной школы Кривого Рога. Но познакомились и начали встречаться уже в университете.

До свадьбы пара встречалась восемь лет и поженилась в 2003 году. Владимир и Елена воспитывают двоих детей - 14-летнюю Александру и пятилетнего Кирилла.

Елена принимала активное участие в творческой деятельности мужа с самого начала его карьеры шоумена. Сначала помогала ему придумывать стендапы для студенческих выступлений в КВН, а затем стала сценаристом "Квартал 95". Кроме того, Елена является сценаристом фильма-мюзикла «Как казаки». Также ей приписывают создание образа "Слуги народа" - Василия Голобородько.

Елена поддерживала Владимира во время предвыборной гонки, однако честно призналась в интервью одному из телеканалов, что была против выдвижения мужа на пост президента.

"Я была откровенно и агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект, даже не проект, а другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками – не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала".

Елена Зеленская признавалась, что является человеком, который не любит быть в центре внимания. Она очень редко делает публикации в Facebook, а ее странимца в Instagram и вовсе закрыта и доступна только близкому кругу людей.

В одном из своих интервью Владимир Зеленский говорил, что его стиль - заслуга супруги.

"Нет времени, чтобы следить за модой. У меня гардеробом жена занимается. Обычно она присматривает мне вещь, я быстро приезжаю в магазин, если подходит, покупаю. Поэтому я, как правило, даже не знаю, какой марки пиджак или свитер ношу".

В интервью BBC-Украина жена Владимира Зеленского сказала, что очень переживает по поводу статуса "первой леди".