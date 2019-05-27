Через зливи затопило майже дві тисячі житлових будинків

Збитки від руйнівного паводка на Закарпатті перевищують 150 мільйонів гривень. У цьому регіоні, а також у сусідній Івано-Франківській області постраждали близько сотні населених пунктів.

Через зливи затопило майже дві тисячі житлових будинків і 8,5 тисяч сільгоспугідь та пасовищ. Також відомо про двох загиблих чоловіка й одинадцятирічного хлопчика.

Синоптики прогнозують - найближчими днями рівень води у річках басейну Захiдного Бугу і далі зростатиме.