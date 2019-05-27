На Закарпатті підрахували збитки від паводка [ Редактировать ]
Збитки від руйнівного паводка на Закарпатті перевищують 150 мільйонів гривень. У цьому регіоні, а також у сусідній Івано-Франківській області постраждали близько сотні населених пунктів.
Через зливи затопило майже дві тисячі житлових будинків і 8,5 тисяч сільгоспугідь та пасовищ. Також відомо про двох загиблих чоловіка й одинадцятирічного хлопчика.
Синоптики прогнозують - найближчими днями рівень води у річках басейну Захiдного Бугу і далі зростатиме.
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