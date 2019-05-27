У Німеччині депутатом місцевої ради обрали сторічну жінку [ Редактировать ]
Депутатом місцевої ради в Німеччині обрали сторічну жінку. Лізель Гайзе очолить одну з фракцій у маленькому містечку. Раніше жінка працювала вчителькою. Крім того, активно займалася плаванням.
Тож у центрі її передвиборчої кампанії було відкриття міського басейну, який не працював протягом восьми років. У партійному списку Гайзе була лише двадцятою. Однак завдяки пошані містян, зуміла здобути перемогу над своїми конкурентами.
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