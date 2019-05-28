На Донбасі бойовики вели вогонь із забороненої зброї [ Редактировать ]
На передовій сьогодні два обстріли, і обидва із забороненої зброї. Бойовики били з мінометів сто двадцятого калібру по українських позиціях поблизу Мар'їнки та Широкиного.
Один армієць зазнав поранень. Підрозділи Об'єднаних сил дали відповідь на ці провокації. Втрати з боку супротивника уточнюють.
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