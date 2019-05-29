Биткоин: курс криптовалюты снова вырос [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после незначительного падения, снова выросла в цене.
Теперь за монету предлагают $8 704,82.
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $271,870;
- Ripple $0,45055;
- Bitcoin Cash $434,90.
Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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