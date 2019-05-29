Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после незначительного падения, снова выросла в цене.

Теперь за монету предлагают $8 704,82.

Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:

Ethereum $271,870;

Ripple $0,45055;

Bitcoin Cash $434,90.

Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.