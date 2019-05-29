Без світла і води вже місяць живуть мешканці багатоповерхівки у місті Шпола Черкаської області. Будинок - на балансі завода-банкрута. Підприємство - у процесі ліквідації, тож споруду мали би передати у комунальну власність міста разом із усіма мережами…Та місцеві чиновники брати його на баланс не квапляться.

Чому - Станіслав Кухарчук з'ясовував.

Цю затишну квартиру сім'я Лідії Кунець зробила самотужки з кімнати у відомчому гуртожитку шполянського заводу запасних частин. На початку 90-х усім мешканцям дозволили приватизувати житло, але з балансу підприємства будинок чомусь не зняли. Увесь цей час люди жили й горя не знали… аж доки кілька тижнів тому завод не почав систематично відключати воду та електрику, адже - п'ятиповерхівка на одній лінії з підприємством.

"От, ідучи на роботу, я не впевнена, бо вже двічі було на тому тижні, а кіт дуже хоче водички, та й я хочу хоч чаю попити".

Нещодавно підприємство офіційно визнали банкрутом і зараз триває процес його ліквідації - ріжуть не тільки станки, а й комунікації.

"Нам поставили ультиматум, що в Обленерго прийшов лист, що завод буде ліквідуватись і буде повністю відключена ця підстанція", - стурбована Лідія Кунець, мешканка будинку.

За вимогою мешканців електро- та водопостачання до будинку таки підключили… але ненадовго. За законом, будівлю має взяти на баланс місто, та чиновники з цим не квапляться. Ольга показує стос документів, де є судове рішення про ліквідацію заводу. І в ньому чітко прописано - передати два житлових будинки підприємства в комунальну власність.

"На даний час в комунальну власність, на баланс органів місцевого самоврядування наш будинок із мережами так і не переданий", - зазначила Ольга Кирилюк, мешканка будинку.

Щоб передати будинки в комунальну власність необхідно клопотання власників заводу, але там коментувати ситуацію, м'яко кажучи, відмовилися.

"Та ну, не треба мене знімати, бо зараз камеру розіб'ю і обличчя теж. Ви не базарьте так кучеряво, та витягніть його сюди. - Я тобі витягну, руку-ногу зламаю!"

У Шполянському ж міськвиконкомі й раді взяти будинки на баланс, але через те, що квартири приватизовані - законодавчо зробити цього не можуть. Тому з заводом домовилися тільки про передачу мережі водопостачання. Щоб мати світло людям доведеться самотужки будувати нову підстанцію. Для цього їм треба створити ОСББ. Фінансами місто обіцяє підтримати.

"У нас по програмі є співвідношення 60 відсотків - це місцевий бюджет, 40 - власники квартир. Але на сьогодні немає ні кошторисів, ні сум про які б ішла мова", - зазначив Віталій Плетінь, заступник голови Шполянської ОТГ.

Вартість нової підстанції щонайменше 2 мільйони гривень. Та люди побоюються, що створивши ОСББ, залишаться на одинці з цим будівництвом. Міським чиновникам вони не вірять.