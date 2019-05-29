PR-директор Юлии Началовой на своей странице в Instagram опубликовала снимок, сделанный в квартире покойной артистки.

На кадре можно увидеть зеркало, висящее у входа. По словам Исаевой, рядом с зеркалом также висит икона, рука от сглаза и диск альбома Юлии. Анна отмечает, что исполнительница была обыкновенным верующим человеком, который не обладал никакими сверхспособностями.

Исаева рассказала, что ее подопечная не любила впускать в дом посторонних людей, поскольку старалась оберегать свою личную жизнь от общественности.

Читайте также У Юлии Началовой в документах другое имя и фамилия

Пиар-директор удивляется огромному количеству звонков от журналистов с просьбой прокомментировать мистику, которая происходит на могиле артистки.

Исаева заявляет, что Юлия Началова не обладала какими-либо сверхспособностями, поэтому она не видит смысла в разъяснении "выдумок".

Напомним, что певица Юлия Началова умерла 16 марта в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца.

Раньше сообщалось о том, что умерла журналистка, освещавшая похороны Началовой. А также дочь Началовой написала трогательное письмо маме.